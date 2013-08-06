Чай недели

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Улуны Уишань

Улун Да Хун Пао Обжарка на углях

780  за 100 г

Уишаньский улун, прожаренный на бамбуковых углях.

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Улуны Гуандун

Улун Гуй Хуа Сян Дань Цун

1 680  за 100 г

Классический гуандунский улун Одинокий Куст, с легким оттенком коричного дерева во вкусе.

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Пуэр Шэн

Пуэр Шэн Пурпурный

980  за 100 г

Шэн пуэр из листьев дикорастущих чайных деревьев с горы Да Сюэ Шань.

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Белый чай

Мини Бин «Белое Безмолвие» 200г

1 900 

Прессованная Бай Му Дань. Свежая и активная.

выдержанный улун лао ча ван лу гу 18 лет
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Улуны Тайвань

Улун Лао Ча Ван Лу Гу (18 лет)

2 280  за 100 г

Выдержанный улун из чайного хозяйства Лу Гу, хранившийся 18 лет и проходящий регулярную прожарку.

тайваньский чай улун дун дин шань лин си 1200 м
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Улуны Тайвань

Улун Дун Дин Шань Лин Си (1200м)

2 800  за 100 г

Экспериментальный Дун Дин из экологически чистого сада от Мастера Джека (Чжун Син И), пропеченный на углях дерева Луньян (Лонган).

выдержанный тайваньский улун шан линь си лао дун дин
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Улуны Тайвань

Улун Шань Лин Си Лао Дун Дин (2008г)

4 300  за 100 г

Выдержанный Улун Дун Дин от мастера Джека с Ручья Хвойного Леса.

почки е шен я бао
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Белый чай

Е Шэн Я Бао

1 280  за 100 г

Дикорастущие почки «почти как»* пуэрных деревьев, подвергнутые солнечно-теневой ферментации, 2022 г.

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Рекомендуемые товары

жасминовый зеленый чай хуа чжень ван
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Зеленый жасминовый чай

Хуа Чжень Ван

1 440  за 100 г

Жасминовый чай высшего сорта, состоящий исключительно из почек с серебристым ворсом.

Пуэр от Улитки!
чай шу пуэр улитка на склоне
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Пуэр Шу

Пуэр Шу Мини Бин «Улитка на Склоне» 200г

1 490 

Шу Пуэр Улитка на Склоне из мэнхайского сырья, с большим содержанием почек.

шу пуэр юн чжень чайные головы
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Пуэр Шу

Пуэр Шу Ча Чжуань Юн Чжень «Чайные Головы» 250г

1 590 

Шу пуэр Ча Тоу от мастера Синьвэнь с одноименной фабрики, работающего под брендом Юн Чжень, 2021 г. Крепость, чернослив, молоко.

шу пуэр юн чжень выдержанный аромат
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Пуэр Шу

Пуэр Шу Ци Цзы Бин Юн Чжень «Выдержанный аромат» 357г

2 100 

Сырье со старых деревьев, 2019 год, Темный шоколад, соленая карамель.

китайкий красный чай дянь хун сильный огонь
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Красный чай (Китай, Тайвань)

Дянь Хун Сильный огонь

450  за 100 г

Юньнаньский красный чай на каждый день весеннего урожая 2022 года.

шу пуэр юн чжень белый лотос 2018 год
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Пуэр Шу

Пуэр Шу Ча Чжуань Юн Чжень «Белый Лотос» 200г

1 290 

Шу Пуэр Белый Лотос или "Бай Лянь" от фабрики Синьвэнь, бренд Юн Чжень, 2018 год.

шен пуэр юнмин фенцин цяо му анфас
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Пуэр Шэн

Пуэр Шэн Ци Цзы Бин Юнмин Фэнцин Цяо Му

3 980 

Выдержанный шэн пуэр от Линьцанской чайной фабрики Юнмин, изготовленный из сырья с прямоствольных деревьев.

уишаньский улун мэй чжань
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Улуны Уишань

Улун Мэй Чжань

1 280  за 100 г

Уишаньский улун из одноименного сорта чайного дерева средней прожарки.

китайский красный чай хун ло красные спирали
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Красный чай (Китай, Тайвань)

Хун Ло Красная улитка

720  за 100 г

Этот китайский красный чай также называют "Красные спирали". Урожай 2021 года.  С высоким содержанием золотых почек.

шу пуэр древесное вино блин 200 г
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Нет в наличии

Пуэр Шу

Пуэр Шу Мини Бин «Древесное вино» 200г

2 200 

Прессованный шу пуэр из региона Ай Лао Шань. Минерально-ореховый аромат, плотный ягодный вкус. Миндальное послевкусие.

шу пуэр Юн Чжень Золотой Дракон
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Пуэр Шу

Пуэр Шу Ци Цзы Бин Юн Чжень «Золотой Дракон» 357г

2 800 

Шу пуэр из сырья класса гунтин (дворцовый пуэр), 2016 год, уезд Юндэ, округ Линцан.

шоу мэй белый выдержанный чай
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Белый чай

Шоу Мэй шарики

690  за 100 г

Прессованный белый чай, 2016 год

Новинки Мате

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Мате Аргентина

Мате Playadito Hierbas 500г

1 130 

Мягкий и многогранный аргентинский мате, дополненный композицией из ароматных трав с успокоительным воздействием.

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Мате Парагвай

Мате Kurupi Jengibre, Menta 500г

940 

Новинка от известного парагвайского бренда с имбирем, мятой и зеленым чаем.

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Мате Бразилия, Уругвай

Мате Del Cebador Compuesta 500г

890 

Мате помола PU1, 6 месяцев выдержки. С добавками: Лемонграсс, Анис, Фенхель, Ромашка, Каркея, Анис и Зеленый Чай.

уругвайский мате sara 1 кг вид с обратной стороны
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Мате Бразилия, Уругвай

Мате Sara Tradicional P.U.1 1кг

1 980 

аргентинский мате la hoja especial
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Мате Аргентина

Мате La Hoja Selección Especial 500г

1 340 

Качественная йерба из Мисьонес, отборная селекция.

мате rei verde nativa
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Мате Бразилия, Уругвай

Мате Rei Verde Soft Native 500г

920 

Мягкий, сливочный бразильский шимаррон с добавлением сахара.

мате мета мате craft gehm fine cut вид анфас
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Мате Бразилия, Уругвай

Мате Meta Mate Craft Gehm Fine Cut 500г

3 250 

Авторский органический бразильский шимаррон полностью ручной работы от семьи, изготавливающей мате 4 поколения.

уругвайский мате Esmeralda
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Мате Бразилия, Уругвай

Мате Esmeralda (AGED P.U.1) 1кг

1 990 

Бразильский мате на уругйвайский вкус, крупный помол без стеблей.

 

Магазин чая «Золотая Улитка» в Санкт-Петербурге

Мы стараемся организовать в магазине уютную атмосферу, чтобы вам было удобно выбирать, и опираемся в этом на 15-летний опыт работы. 

«Золотая Улитка» продаёт:

  • Чай элитный и традиционный: белый, жёлтый, чёрный, зелёный, связанный, жасминовый, улуны, красный, пуэр, Ку Дин, ароматизированный.
  • Мате, лапачо, ройбуш, ханибуш, иван-чай.
  • Травяные смеси, полевые и горные травы.
  • Фруктовые напитки из кусочков, листьев и цветочных лепестков.
  • Кофе развесной.
  • Десерты: моти, марципан, шоколад, орехи и кофейные зерна в шоколаде и др.
  • Подарочные корзины, которые в том числе делаем по заказу.
  • Посуду: чайники, пиалы, подставки, сервизы из фарфора, глины, стекла.
  • Калабасы и бомбильи для приготовления мате.
  • Турки и кофемолки.

Напитки для нас – не только товар, но и часть личной культуры. Поэтому по субботам проводятся бесплатные дегустации нескольких сортов чая из ассортимента магазина. Это возможность узнать, какой сорт чая вам нравится и научиться правильно его заваривать.

Преимущества магазина «Золотая Улитка»:

  • Каждую субботу с 16 до 20 часов в уютной обстановке пробуем и обсуждаем напитки из разных уголков мира. До отмены масочного режима дегустации не проводятся.
  • Скидки. В офлайн магазине оформляется карта карту с бонусной системой скидок, чтобы покупать чай и напитки дешевле.
  • Удобное расположение. Магазин расположен у метро «Площадь Мужества», куда легко добраться на машине или метро (5 мин от метро). Долго искать не придётся – у нас отдельный вход с фасада ТК «Клондайк». Всегда есть парковочные места.
  • Честная консультация. Мы хотим, чтобы чай приносил вам удовольствие и помогал в жизни, поэтому советуем, как самим себе. 
  • Удобный график. Работаем с 11:00 до 21:00, чтобы вы могли успеть купить свой любимый чай и кофе после работы.
  • При самовывозе или посещении магазина оплата без проблем – наличными или банковской картой.
  • Быстрая отгрузка интернет-заказов в СДЭК.
  • Доставка по Санкт-Петербургу в день заказа, через 2 часа после оплаты.
  • Высокая квалификация сотрудников.

Позвоните и получите консультацию и помощь в выборе +7(921)443-61-17

чайный набор знакомство с чаем Европейская Классика

Чайный Набор «Европейская Классика»

1 190 

В набор знакомства с чаем «Европейская Классика» входят черные чаи Индии и Цейлона, а также Дарджилинги 1го и 2го сборов.

Артикул: 8363 Категория:
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набор знакомство с габа чаем в маленькой коробочке

Чайный Набор «Знакомство с ГАБА чаем»

1 570 

В набор «Знакомство с ГАБА чаем» входят 5 ярких высококачественных представителя этой группы, изготовленные на о. Тайвань. Здесь представлены габы из разных чайных садов и регионов, а также обработанные по разным технологиям.

Артикул: 8360 Категория:
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чайный набор знакомство с красным чаем

Чайный Набор «Знакомство с красным чаем»

1 240 

Набор «Знакомство с красным чаем» — это 6 видов высокосортного китайского красного чая из провинций Юньнань и Фуцзянь (Уишань). Все чаи с высоким содержанием почек, отличаются друг от друга регионом и традициями производства, размером листа и формой скрутки. И соответственно, разнообразны по вкусу и аромату.

Артикул: 8362 Категория:
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чайный набор знакомство с пуэром

Чайный Набор «Знакомство с пуэром»

1 190 

В чайный набор «Знакомство с пуэром» входят шу и шен пуэры, а также хэй ча. Каждый выбранный чай обладает своим уникальным профилем, в то же время отражая общую вкусо-ароматическую направленность той подгруппы, представителем которой он является.

Артикул: 8361 Категория:
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чайный набор знакомство с китайским чаем

Чайный Набор «Знакомство с китайским чаем»

1 250 

Набор «Знакомство с китайским чаем» — это 6 ярких представителей основных групп китайского чая, определенных по степени ферментации — Белый, Зеленый, Светлый Улун, Темный Улун, Пуэр и Красный чай. Каждый чай уникален и обладает характерными свойствами своей группы.

Артикул: 8364 Категория:
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чайный набор знакомство с шу пуэром

Чайный Набор «Знакомство с Шу Пуэром»

1 190 

Набор «Знакомство с Шу Пуэром» состоит из 7ми видов черного пуэра по 20г. Каждый выбранный чай представляет собой одну из групп шу пуэра, изготовленного из сырья разного размера, разной степени выдержки, и способа упаковки. В наборе представлены пуэры из мелкого плантационного сырья размера гунтин, из крупных листьев со старых деревьев, рассыпной и прессованный пуэр, а также чайные головы. Выбранные варианты отражают все разнообразие вкусов шу пуэров.

Артикул: 8365 Категория:
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Выбор редакции

Чай, который впечатлил нас больше других.

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Красный чай (Китай, Тайвань)

Красный Сухое Красное

1 920  за 100 г

Е Шен Гу Шу Хун Ча из Хун Хэ - Дикий красный с пурпурными листьями.

чай габа молекула инфракрасный блин 100 г
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Чай ГАБА

ГАБА Молекула «Инфракрасный»

3 980 

ГАБА чай из тайваньского сырья (Наньтоу). Винно-ягодный.

габа лю шань органик
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Чай ГАБА

Улун ГАБА Лю Шань Органик

3 500  за 100 г

Органический ГАБА Улун от Пэй Чун Лин, высокое содержание ГАМК.

китайский красный копченый чай шайхун дым над водой
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Красный чай (Китай, Тайвань)

Шай Хун «Дым над водой»

1 600  за 100 г

Копченый юньнанский красный чай естественной сушки на солнце Маденг Ян Сун Да Шу Шай Хун. Сильно копченый.

шу пуэр юнчжень черный жемчуг 18 г упаковка
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Пуэр Шу

Пуэр Шу Ча Чжуань Юн Чжень «Черный Жемчуг» 250г

1 590 

Прессованные Ча Тоу - Чайные Головы Шу Пуэра. 2018 год. Древесный, мощный, крепкий.

китайский красный чай хун мэй лун
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Красный чай (Китай, Тайвань)

Хун Мэй Лун — Золотые брови

760  за 100 г

Китайский красный чай Брови Дракона свежего урожая.