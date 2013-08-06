Мы стараемся организовать в магазине уютную атмосферу, чтобы вам было удобно выбирать, и опираемся в этом на 15-летний опыт работы.

«Золотая Улитка» продаёт:

Чай элитный и традиционный: белый, жёлтый, чёрный, зелёный, связанный, жасминовый, улуны, красный, пуэр, Ку Дин, ароматизированный.

Мате, лапачо, ройбуш, ханибуш, иван-чай.

Травяные смеси, полевые и горные травы.

Фруктовые напитки из кусочков, листьев и цветочных лепестков.

Кофе развесной.

Десерты: моти, марципан, шоколад, орехи и кофейные зерна в шоколаде и др.

Подарочные корзины, которые в том числе делаем по заказу.

Посуду: чайники, пиалы, подставки, сервизы из фарфора, глины, стекла.

Калабасы и бомбильи для приготовления мате.

Турки и кофемолки.

Напитки для нас – не только товар, но и часть личной культуры. Поэтому по субботам проводятся бесплатные дегустации нескольких сортов чая из ассортимента магазина. Это возможность узнать, какой сорт чая вам нравится и научиться правильно его заваривать.

Преимущества магазина «Золотая Улитка»:

Каждую субботу с 16 до 20 часов в уютной обстановке пробуем и обсуждаем напитки из разных уголков мира. До отмены масочного режима дегустации не проводятся.

Скидки. В офлайн магазине оформляется карта карту с бонусной системой скидок, чтобы покупать чай и напитки дешевле.

Удобное расположение. Магазин расположен у метро «Площадь Мужества», куда легко добраться на машине или метро (5 мин от метро). Долго искать не придётся – у нас отдельный вход с фасада ТК «Клондайк». Всегда есть парковочные места.

Честная консультация. Мы хотим, чтобы чай приносил вам удовольствие и помогал в жизни, поэтому советуем, как самим себе.

Удобный график. Работаем с 11:00 до 21:00, чтобы вы могли успеть купить свой любимый чай и кофе после работы.

При самовывозе или посещении магазина оплата без проблем – наличными или банковской картой.

Быстрая отгрузка интернет-заказов в СДЭК.

Доставка по Санкт-Петербургу в день заказа, через 2 часа после оплаты.

Высокая квалификация сотрудников.

Позвоните и получите консультацию и помощь в выборе +7(921)443-61-17