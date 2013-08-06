Чай недели
Новинки
Улуны Уишань
Уишаньский улун, прожаренный на бамбуковых углях.
Улуны Гуандун
Классический гуандунский улун Одинокий Куст, с легким оттенком коричного дерева во вкусе.
Пуэр Шэн
Шэн пуэр из листьев дикорастущих чайных деревьев с горы Да Сюэ Шань.
Белый чай
Прессованная Бай Му Дань. Свежая и активная.
Улуны Тайвань
Выдержанный улун из чайного хозяйства Лу Гу, хранившийся 18 лет и проходящий регулярную прожарку.
Улуны Тайвань
Экспериментальный Дун Дин из экологически чистого сада от Мастера Джека (Чжун Син И), пропеченный на углях дерева Луньян (Лонган).
Улуны Тайвань
Выдержанный Улун Дун Дин от мастера Джека с Ручья Хвойного Леса.
Белый чай
Дикорастущие почки «почти как»* пуэрных деревьев, подвергнутые солнечно-теневой ферментации, 2022 г.
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Рекомендуемые товары
Зеленый жасминовый чай
Жасминовый чай высшего сорта, состоящий исключительно из почек с серебристым ворсом.
Шу Пуэр Улитка на Склоне из мэнхайского сырья, с большим содержанием почек.
Шу пуэр Ча Тоу от мастера Синьвэнь с одноименной фабрики, работающего под брендом Юн Чжень, 2021 г. Крепость, чернослив, молоко.
Сырье со старых деревьев, 2019 год, Темный шоколад, соленая карамель.
Красный чай (Китай, Тайвань)
Юньнаньский красный чай на каждый день весеннего урожая 2022 года.
Шу Пуэр Белый Лотос или "Бай Лянь" от фабрики Синьвэнь, бренд Юн Чжень, 2018 год.
Выдержанный шэн пуэр от Линьцанской чайной фабрики Юнмин, изготовленный из сырья с прямоствольных деревьев.
Улуны Уишань
Уишаньский улун из одноименного сорта чайного дерева средней прожарки.
Красный чай (Китай, Тайвань)
Этот китайский красный чай также называют "Красные спирали". Урожай 2021 года. С высоким содержанием золотых почек.
Прессованный шу пуэр из региона Ай Лао Шань. Минерально-ореховый аромат, плотный ягодный вкус. Миндальное послевкусие.
Шу пуэр из сырья класса гунтин (дворцовый пуэр), 2016 год, уезд Юндэ, округ Линцан.
Новинки Мате
Мате Аргентина
Мягкий и многогранный аргентинский мате, дополненный композицией из ароматных трав с успокоительным воздействием.
Мате Парагвай
Новинка от известного парагвайского бренда с имбирем, мятой и зеленым чаем.
Мате Бразилия, Уругвай
Мате помола PU1, 6 месяцев выдержки. С добавками: Лемонграсс, Анис, Фенхель, Ромашка, Каркея, Анис и Зеленый Чай.
Мате Аргентина
Качественная йерба из Мисьонес, отборная селекция.
Мате Бразилия, Уругвай
Мягкий, сливочный бразильский шимаррон с добавлением сахара.
Мате Бразилия, Уругвай
Авторский органический бразильский шимаррон полностью ручной работы от семьи, изготавливающей мате 4 поколения.
Мате Бразилия, Уругвай
Бразильский мате на уругйвайский вкус, крупный помол без стеблей.
Магазин чая «Золотая Улитка» в Санкт-Петербурге
Мы стараемся организовать в магазине уютную атмосферу, чтобы вам было удобно выбирать, и опираемся в этом на 15-летний опыт работы.
«Золотая Улитка» продаёт:
- Чай элитный и традиционный: белый, жёлтый, чёрный, зелёный, связанный, жасминовый, улуны, красный, пуэр, Ку Дин, ароматизированный.
- Мате, лапачо, ройбуш, ханибуш, иван-чай.
- Травяные смеси, полевые и горные травы.
- Фруктовые напитки из кусочков, листьев и цветочных лепестков.
- Кофе развесной.
- Десерты: моти, марципан, шоколад, орехи и кофейные зерна в шоколаде и др.
- Подарочные корзины, которые в том числе делаем по заказу.
- Посуду: чайники, пиалы, подставки, сервизы из фарфора, глины, стекла.
- Калабасы и бомбильи для приготовления мате.
- Турки и кофемолки.
Напитки для нас – не только товар, но и часть личной культуры. Поэтому по субботам проводятся бесплатные дегустации нескольких сортов чая из ассортимента магазина. Это возможность узнать, какой сорт чая вам нравится и научиться правильно его заваривать.
Преимущества магазина «Золотая Улитка»:
- Каждую субботу с 16 до 20 часов в уютной обстановке пробуем и обсуждаем напитки из разных уголков мира. До отмены масочного режима дегустации не проводятся.
- Скидки. В офлайн магазине оформляется карта карту с бонусной системой скидок, чтобы покупать чай и напитки дешевле.
- Удобное расположение. Магазин расположен у метро «Площадь Мужества», куда легко добраться на машине или метро (5 мин от метро). Долго искать не придётся – у нас отдельный вход с фасада ТК «Клондайк». Всегда есть парковочные места.
- Честная консультация. Мы хотим, чтобы чай приносил вам удовольствие и помогал в жизни, поэтому советуем, как самим себе.
- Удобный график. Работаем с 11:00 до 21:00, чтобы вы могли успеть купить свой любимый чай и кофе после работы.
- При самовывозе или посещении магазина оплата без проблем – наличными или банковской картой.
- Быстрая отгрузка интернет-заказов в СДЭК.
- Доставка по Санкт-Петербургу в день заказа, через 2 часа после оплаты.
- Высокая квалификация сотрудников.
Позвоните и получите консультацию и помощь в выборе +7(921)443-61-17
Чайный Набор «Европейская Классика»
1 190 ₽
В набор знакомства с чаем «Европейская Классика» входят черные чаи Индии и Цейлона, а также Дарджилинги 1го и 2го сборов.
Чайный Набор «Знакомство с ГАБА чаем»
1 570 ₽
В набор «Знакомство с ГАБА чаем» входят 5 ярких высококачественных представителя этой группы, изготовленные на о. Тайвань. Здесь представлены габы из разных чайных садов и регионов, а также обработанные по разным технологиям.
Чайный Набор «Знакомство с красным чаем»
1 240 ₽
Набор «Знакомство с красным чаем» — это 6 видов высокосортного китайского красного чая из провинций Юньнань и Фуцзянь (Уишань). Все чаи с высоким содержанием почек, отличаются друг от друга регионом и традициями производства, размером листа и формой скрутки. И соответственно, разнообразны по вкусу и аромату.
Чайный Набор «Знакомство с пуэром»
1 190 ₽
В чайный набор «Знакомство с пуэром» входят шу и шен пуэры, а также хэй ча. Каждый выбранный чай обладает своим уникальным профилем, в то же время отражая общую вкусо-ароматическую направленность той подгруппы, представителем которой он является.
Чайный Набор «Знакомство с китайским чаем»
1 250 ₽
Набор «Знакомство с китайским чаем» — это 6 ярких представителей основных групп китайского чая, определенных по степени ферментации — Белый, Зеленый, Светлый Улун, Темный Улун, Пуэр и Красный чай. Каждый чай уникален и обладает характерными свойствами своей группы.
Чайный Набор «Знакомство с Шу Пуэром»
1 190 ₽
Набор «Знакомство с Шу Пуэром» состоит из 7ми видов черного пуэра по 20г. Каждый выбранный чай представляет собой одну из групп шу пуэра, изготовленного из сырья разного размера, разной степени выдержки, и способа упаковки. В наборе представлены пуэры из мелкого плантационного сырья размера гунтин, из крупных листьев со старых деревьев, рассыпной и прессованный пуэр, а также чайные головы. Выбранные варианты отражают все разнообразие вкусов шу пуэров.
Выбор редакции
Чай, который впечатлил нас больше других.
Красный чай (Китай, Тайвань)
Е Шен Гу Шу Хун Ча из Хун Хэ - Дикий красный с пурпурными листьями.
Чай ГАБА
ГАБА чай из тайваньского сырья (Наньтоу). Винно-ягодный.
Чай ГАБА
Органический ГАБА Улун от Пэй Чун Лин, высокое содержание ГАМК.
Красный чай (Китай, Тайвань)
Копченый юньнанский красный чай естественной сушки на солнце Маденг Ян Сун Да Шу Шай Хун. Сильно копченый.
Прессованные Ча Тоу - Чайные Головы Шу Пуэра. 2018 год. Древесный, мощный, крепкий.
Красный чай (Китай, Тайвань)
Китайский красный чай Брови Дракона свежего урожая.